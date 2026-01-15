Nella regione di Kharkiv, a nord della città, si sono verificati scontri tra forze russe e ucraina. Secondo fonti locali, un gruppo di soldati russi che attraversava un’area innevata è stato colpito da droni, artiglieria e fanteria, con un bilancio di circa 70 militari russi uccisi. La situazione evidenzia le continue tensioni e il contesto di conflitto nella regione.

Kiev, 15 gen. (Adnkronos) - Un folto gruppo di soldati russi che attraversava un terreno innevato a nord di Kharkiv è stato annientato da droni, artiglieria e fanteria. Lo ha reso noto attraverso un video postato su YouTube la Brigata ucraina Khartiia, aggiungendo di aver "respinto un tentativo di assalto della Federazione Russa e annientato circa 70 occupanti russi. Per una settimana, le forze di occupazione russe hanno tentato di assaltare l'area controllata dalla 13a Brigata Khartiia a nord di Kharkiv. Grazie all'interazione coordinata dei membri di Khartiia – fanti, operatori di droni, artiglieri e altre unità – il tentativo è fallito". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: Kiev, 'uccisi 70 soldati russi a nord di Kharkiv'

