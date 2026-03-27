Martedì 31 marzo alle 18 a San Severo si terrà un incontro di preghiera interreligiosa per ricordare Mamina Nyassy, un giovane del Gambia ucciso durante una lite che si è conclusa in tragedia. L’evento coinvolgerà rappresentanti delle comunità cristiana e islamica, che si riuniranno per pregare insieme in segno di solidarietà.

Con un incontro di preghiera interreligiosa, alle 18 di martedì 31 marzo, a San Severo, sarà ricordato il giovane del Gambia Mamina Nyassy, ucciso nel corso di una lite finita in tragedia. “Sarà un momento di silenzio, preghiera e fraternità” dicono don Andrea Pupilla e don Nazareno Galullo, rispettivamente direttore della Caritas Diocesana e dell’ufficio Migrantes della Diocesi di San Severo. All’iniziativa, partita dalla Caritas e dall’ufficio Migrantes della Diocesi di San Severo, realtà da tempo impegnate accanto ai fratelli migranti, condividendone fatiche, speranze e dignità, parteciperà anche il Vescovo Mons. Giuseppe Mengoli. "Non si... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Ucciso brutalmente nel corso di una lite a San Severo: cristiani e islamici prega per Mamina Nyassy

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