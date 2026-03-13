Omicidio a San Severo | 20enne ucciso a martellate

A San Severo, un giovane di 20 anni originario del Gambia è stato trovato senza vita nel quartiere ‘L’Arena’ in contrada Sant’Elia. La vittima è stata colpita con un oggetto contundente, presumibilmente un martello. La scena del delitto si trova in un’area frequentata da braccianti e lavoratori stagionali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini.

Secondo le prime informazioni, il ragazzo è stato colpito più volte, alla testa, con un martello durante un litigio scoppiato con un altro ospite della struttura Arena. Indagini in corso Omicidio a San Severo, dove un 20enne originario del Gambia è stato trovato senza vita nel ghetto ‘L’Arena', in contrada Sant’Elia, che ospita braccianti e lavoratori stagionali. Secondo le prime informazioni, il ragazzo è stato colpito più volte, alla testa, con un martello durante un litigio scoppiato verosimilmente con un altro ospite della struttura. Troppo gravi le ferite riportate, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Gli operatori del 118, giunti sul posto con ambulanza, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Articoli correlati

San Severo, omicidio al ghetto: giovane ucciso a martellateUn giovane di circa vent’anni è stato ucciso questa sera al termine di una violenta lite scoppiata nel ghetto “L’Arena”, in contrada Sant’Elia a San...

San Severo si bea del reparto di Ortopedia di San Severo: "Con il dott. Ricciardi ora è un'eccellenza"Un post su Facebook ha rilanciato la toccante lettera del marito di una paziente, che ha ringraziato pubblicamente il dott.

13 DICEMBRE 2025 - SAN SEVERO, 49 ENNE UCCISO A COLPI DI FUCILE

Approfondimenti e contenuti su San Severo

Temi più discussi: Scontro auto-furgone sulla statale 16 fra San Severo e Foggia: morto un 72enne, ferito il conducente della vettura; Omicidio Lucia Salcone, la procura dispone ulteriore perizia su tre dispositivi di Ciro Caliendo; Delitto Lucia Salcone, nuova perizia sui dispositivi di Caliendo: telefoni e computer sotto esame; Foggia, ancora nessuna traccia della 21enne Elena: perlustrata la campagna.

San Severo, omicidio al ghetto: giovane ucciso a martellateUn giovane di circa vent’anni è stato ucciso questa sera al termine di una violenta lite scoppiata nel ghetto L’Arena, in contrada Sant’Elia a San Severo, nel foggiano. Secondo le prime ... ilsipontino.net

Omicidio di Lucia Salcone a San Severo, Ciro Caliendo nega di aver inscenato l'incidente: Sono innocenteCiro Caliendo, arrestato per l'omicidio della moglie Lucia Salcone a San Severo, è stato interrogato in carcere: ha ribadito la tesi dell'incidente ... virgilio.it

Lite tra migranti nel ghetto di San Severo: giovane del Gambia ucciso a colpi di martello - News x.com

BUCO SANITÀ, OSPEDALI A RISCHIO CHIUSURA IN PUGLIA: nel Foggiano sotto tiro Lucera, Cerignola e San Severo - facebook.com facebook