Bologna capotreno ucciso a coltellate | identificato il presunto killer è fuggito a Milano

Nella tragedia avvenuta a Bologna, il capotreno Alessandro Ambrosio, di 34 anni, è stato ucciso con un colpo di arma bianca durante il suo turno di lavoro. Dopo l'aggressione, il presunto aggressore è fuggito a Milano. La vicenda ha suscitato grande attenzione, portando alle indagini delle autorità per chiarire le circostanze e individuare eventuali responsabilità.

Un fendente al polmone. Così è morto il capotreno di Trenitalia, Alessandro Ambrosio, 34 anni e originario di Bologna. La stessa città dove, purtroppo, la sua vita è stata troncata per mano di un aggressore che, nel parcheggio della stazione riservato ai dipendenti, lo ha colpito nel bel mezzo del petto compromettendo fatalmente il polmone.

Capotreno ucciso a coltellate in zona stazione a Bologna, individuato il responsabile - Schlein: cordoglio sincero e vicinanza Pd alla famiglia (ANSA) ... ansa.it

Omicidio in stazione a Bologna, ucciso a coltellate il capotreno di Trenitalia Alessandro Ambrosio. L’assassino in fuga - È morto un ragazzo di 34 anni, raggiunto da un fendente che non gli ha lasciato scampo intorno alle 18. ilrestodelcarlino.it

Le immagini mostrano Jelenic Marin, 36 anni, croato, presunto assassino del capotreno di Trenitalia, Alessandro Ambrosio, ucciso in stazione centrale a Bologna - facebook.com facebook

Bologna, delitto del capotreno: individuato il presunto omicida. "Catturato" dalle telecamere di sorveglianza. La vittima trovata ieri sera presso la stazione. #ANSA x.com

