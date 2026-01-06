Bologna capotreno ucciso a coltellate | identificato il presunto killer è fuggito a Milano

Nella tragedia avvenuta a Bologna, il capotreno Alessandro Ambrosio, di 34 anni, è stato ucciso con un colpo di arma bianca durante il suo turno di lavoro. Dopo l'aggressione, il presunto aggressore è fuggito a Milano. La vicenda ha suscitato grande attenzione, portando alle indagini delle autorità per chiarire le circostanze e individuare eventuali responsabilità.

Un fendente al polmone. Così è morto il capotreno di Trenitalia, Alessandro Ambrosio, 34 anni e originario di Bologna. La stessa città dove, purtroppo, la sua vita è stata troncata per mano di un aggressore che, nel parcheggio della stazione riservato ai dipendenti, lo ha colpito nel bel mezzo del petto compromettendo fatalmente il polmone. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

