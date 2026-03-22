Un uomo è stato ucciso in una lite avvenuta ad Arezzo, dove il corpo della vittima è stato trovato dopo una serie di sparatorie. Secondo quanto riferito, l’incidente si è verificato durante un incontro con l’ex fidanzata, e l’assassino ha chiamato la polizia ammettendo di essere stato lui. Sul luogo sono intervenuti quattro mezzi di polizia, un’ambulanza, un’auto medica, un camion dei vigili del fuoco e diverse auto della municipale.

Arezzo, 22 marzo 2026 – Quattro volanti della polizia, un’ambulanza, l’auto medica, il camion dei vigili del fuoco e una serie di macchine della polizia municipale a bloccare il traffico. Al centro il corpo della vittima, coperto per intero da un telo bianco, macchiato di rosso all’altezza del collo, circondato dai vari operatori sanitari e pubblici ufficiali, chiamati a intervenire dopo l’esplosione di almeno tre colpi di pistola. Uno dei quali è costato la vita a Gjergj Pergegaj, ventinovenne di origini albanesi residente a Frassineto. Questo era lo scenario in cui sono stati catapultati gli automobilisti che nella notte tra venerdì e sabato, hanno percorso la strada che porta alla rotatoria di Olmo, luogo in cui si è consumato l’omicidio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ucciso dal rivale in amore. L’incontro con l'ex fidanzata, gli spari, la telefonata: “Sono stato io”

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