La Corte di Cassazione ha evidenziato carenze nelle motivazioni riguardanti l'aggravante della premeditazione in un procedimento riguardante un omicidio e smembramento. La decisione si concentra sulla mancanza di elementi chiari nelle argomentazioni presentate nel processo precedente. La sentenza sottolinea che le motivazioni non sono sufficienti a giustificare l’applicazione dell’aggravante.

La Corte di Cassazione ha rilevato “evidenti deficit” nelle motivazioni relative all'aggravante della premeditazione. Lo si legge nella sentenza con cui, lo scorso febbraio, è stata annullata con rinvio per un Appello ‘ter' la condanna all'ergastolo inflitta a Davide Fontana, 46enne che nel gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi a Rescaldina. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del difensore, Stefano Paloschi, spiegando nel dettaglio quali sono stati per i giudici gli “errori logici” da parte della Corte d'Appello che, nel secondo grado ‘bis', era stata chiamata dalla Cassazione a motivare nuovamente l'aggravante della premeditazione, dopo che era stata esclusa in primo grado portando a una condanna da 30 anni di carcere per l'ex bancario. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Uccisa e fatta a pezzi, nuovo processo: "deficit" sulle motivazioni della premeditazione

Articoli correlati

Leggi anche: Omicidio di Carol Maltesi, la Cassazione chiede l'Appello 'ter': "deficit" sulle motivazioni della premeditazione

Carol Maltesi uccisa e fatta a pezzi, perché per Davide Fontana ci sarà un terzo processo d'appelloLa Cassazione ha annullato l'ergastolo, per Davide Fontana - il bancario 47enne condannato per l'omicidio - ci sarà un terzo processo d'appello Per...

PROCESSI DI PUGLIA DEL 30 09 2025 - PROCESSO PER OMICIDIO ANTONIO AMIN AFENDI PARTE 1

Una selezione di notizie su Uccisa e fatta a pezzi nuovo processo...

Temi più discussi: Omicidio di Carol Maltesi, la Cassazione chiede l'Appello 'ter': deficit sulle motivazioni della premeditazione; Trafugato e decapitato il cadavere di Pamela Genini, la modella uccisa a Milano dall'ex compagno; Omicidio Carol Maltesi, ecco perché Fontana affronterà un terzo processo d’appello: le ragioni della Cassazione sulla premeditazione e l’ergastolo annullato; Profanato il cadavere di Pamela, vittima di femminicidio.

Yana uccisa e fatta sparire in un trolley, l’accusa insiste: delitto premeditato, ergastolo per l’ex fidanzato Dumitru StratanIn primo grado l’uomo era stato condannato a vent’anni, ora il processo d’Appello. Il padre della vittima: Chi progetta un femminicidio deve sapere che non può sperare di essere fuori dal carcere dop ... ilgiorno.it

Uccisa e fatta a pezzi, annullato ancora l’ergastolo al killerRESCALDINA (Milano)La parola fine non è ancora scritta. E forse è proprio questo che fa più rumore. L’ergastolo inflitto a Davide Fontana per il femminicidio di Carol Maltesi è stato annullato. La ... quotidiano.net

Pamela Genini aveva 29 anni. È stata uccisa a coltellate dall’ex compagno Gianluca Soncin. E, pensate, non è questa la cosa peggiore. Lo scorso 23 marzo, gli addetti del cimitero incaricati del trasferimento del feretro nella tomba di famiglia si sono accorti ch - facebook.com facebook

Donna uccisa dalla palma, nelle perizie incognita aiuola. La consulente del pm: “Serviva buon senso” x.com