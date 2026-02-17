Carol Maltesi uccisa e fatta a pezzi perché per Davide Fontana ci sarà un terzo processo d' appello

Davide Fontana dovrà affrontare un terzo processo d’appello a Milano, perché la Cassazione ha annullato l’ergastolo per l’omicidio di Carol Maltesi. La decisione è stata presa dopo aver valutato che il procedimento precedente conteneva irregolarità e che il caso merita una nuova valutazione. Fontana, 47 anni e ex bancario, sarà giudicato di nuovo per il delitto in cui è accusato di aver ucciso e smembrato Carol Maltesi, una donna di 28 anni. La vicenda ha suscitato molto clamore e ora si attende il nuovo dibattimento.

