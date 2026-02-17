Carol Maltesi uccisa e fatta a pezzi perché per Davide Fontana ci sarà un terzo processo d' appello
Davide Fontana dovrà affrontare un terzo processo d’appello a Milano, perché la Cassazione ha annullato l’ergastolo per l’omicidio di Carol Maltesi. La decisione è stata presa dopo aver valutato che il procedimento precedente conteneva irregolarità e che il caso merita una nuova valutazione. Fontana, 47 anni e ex bancario, sarà giudicato di nuovo per il delitto in cui è accusato di aver ucciso e smembrato Carol Maltesi, una donna di 28 anni. La vicenda ha suscitato molto clamore e ora si attende il nuovo dibattimento.
La Cassazione ha annullato l'ergastolo, per Davide Fontana - il bancario 47enne condannato per l'omicidio - ci sarà un terzo processo d'appello Per l'omicidio di Carol Maltesi, la Cassazione ha annullato l'ergastolo per Davide Fontana. Per l'ex bancario 47enne ci sarà un nuovo processo d'appello: sarà quindi celebrato un "appello ter" a Milano davanti a un collegio diverso. La decisione risale al 10 febbraio e riguarda ancora una volta l'aggravante della premeditazione, determinante per la pena. Fontana è stato condannato per l'omicidio di Maltesi, avvenuto l'11 gennaio 2022 nell'abitazione di Rescaldina (Milano).
Carol Maltesi, storia di uno degli omicidi più efferati degli ultimi anni: fu colpita 13 volte con un marftello
