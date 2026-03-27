La Corte di Cassazione ha deciso di rinviare a un terzo grado di giudizio il caso relativo all'omicidio di una donna avvenuto nel gennaio 2022. La decisione si basa su presunti deficit nelle motivazioni riguardanti l'aggravante della premeditazione, che avevano portato alla condanna all'ergastolo di un uomo di 46 anni. La sentenza è stata annullata e il processo è stato rimandato a un nuovo appello.

“Evidenti deficit” sulle motivazioni dell'aggravante della premeditazione. Lo scrive la Cassazione in merito alla sentenza con cui, a febbraio, ha annullato con rinvio per un Appello ‘ter’ la condanna all'ergastolo a carico di Davide Fontana, 46enne che nel gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi a Rescaldina. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del difensore, Stefano Paloschi, spiegando nel dettaglio quali sono stati per i giudici gli “errori logici” da parte della Corte d'Appello che nel secondo grado ‘bis’ era stata chiamata dalla Cassazione a motivare nuovamente l'aggravante della premeditazione dopo che era stata esclusa in primo grado portando a una condanna da 30 anni di carcere per l'ex bancario. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Omicidio di Carol Maltesi, la Cassazione chiede l'Appello 'ter': "deficit" sulle motivazioni della premeditazione

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