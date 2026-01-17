Ubriaco infastidisce i passanti a Capaccio | scatta il Daspo urbano

A Capaccio, la Polizia Municipale ha applicato il Daspo urbano a un uomo straniero in stato di ebrezza che disturbava i passanti nel centro cittadino. L’intervento è stato necessario per garantire la sicurezza e il rispetto delle persone. La misura mira a prevenire ulteriori comportamenti molesti e a mantenere l’ordine pubblico nell’area.

Polizia Municipale di Capaccio Paestum in azione: uno straniero, in evidente stato di alterazione per abuso di alcol, importunava i passanti in centro. Gli agenti, dunque, insieme ai sanitari del 118, sono intervenuti per bloccarlo e ripristinare la sicurezza: per il giovane è scattato il Daspo. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

