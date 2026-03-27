Nella serata di martedì 24, un camioncino posteggiato in via Rodolfo Donaggio è stato avvolto dalle fiamme. Le autorità stanno indagando sull’incendio, ma al momento non sono state trovate prove che confermino un atto doloso. Restano ancora da chiarire sia le cause dell’incendio sia eventuali responsabilità, mentre le indagini proseguono per accertare cosa sia successo realmente.

Sull'incendio nella serata del 24 marzo a Borgo San Sergio c'è molto più che la sola ombra del dolo. Suffraga l'ipotesi la presenza di due pattuglie di polizia locale Restano i dubbi sul chi e sul come, ma sul rogo che la sera di martedì 24 ha avvolto un camioncino parcheggiato in via Rodolfo Donaggio c'è ben più della semplice ombra del dolo. I residenti del piccolo complesso Ater di Borgo San Sergio raccontano l'accaduto concordi: “Tutti sanno chi è stato, ma nessuno ha le prove”. E a suffragare l'ipotesi che qualcuno l'abbia appiccato, quel fuoco, la presenza degli inquirenti in zona: oltre 18 ore dopo l'accaduto, infatti, gli equipaggi di due auto della polizia locale vanno di casa in casa cercando testimoni. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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