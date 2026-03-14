Associazione Montanara | Degrado sul Lungo Parma tutti lo sanno ma nessuno interviene

L’associazione Montanara denuncia il degrado del tratto di Lungo Parma tra Ponte Dattaro e Largo Lago Balano, una condizione visibile a chiunque passi di lì. La situazione è stata più volte segnalata e documentata, ma nessuno ha ancora preso provvedimenti concreti. La questione, ormai nota, riguarda un’area che si trova sotto gli occhi di tutti e che continua a peggiorare.

Il problema è stato segnalato ripetutamente dai cittadini e dalle associazioni del territorio, fino ad arrivare in Consiglio comunale nel febbraio 2025 "La situazione del Lungo Parma documentata da ParmaToday, nel tratto compreso tra Ponte Dattaro e Largo Lago Balano, è ormai sotto gli occhi di tutti. Eppure, nonostante segnalazioni, proteste e persino il passaggio in Consiglio comunale, nulla è stato fatto per risolvere davvero il problema. Il problema è stato segnalato ripetutamente dai cittadini e dalle associazioni del territorio, fino ad arrivare in Consiglio comunale nel febbraio 2025. Da quel momento ci si sarebbe aspettati un intervento serio e strutturato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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