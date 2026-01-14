Dynastic Jewels in mostra tutti i gioielli più belli e preziosi appartenuti a re e regine

Dynastic Jewels presenta una selezione di gioielli storici appartenuti a re e regine, testimonianze di epoche passate e di un patrimonio di valore inestimabile. In mostra, si possono ammirare pezzi che raccontano storie di regalità e prestigio, offrendo uno sguardo raffinato su un passato ricco di simbolismi e tradizioni. Un'occasione per approfondire la storia attraverso oggetti di grande bellezza e significato.

C'è stato un tempo in cui i gioielli non erano solo un semplice vezzo ma un vero e proprio simbolo di potere. Tiare, orecchini e collane raccontavano lo status di chi li indossava, trasformandosi in sfarzose opere d'arte in oro e gemme. Ora esposte a Parigi.

