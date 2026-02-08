tutti pazzi per il beato angelico a firenze i segreti del successo di una mostra da record

E’ un vero successo quello della mostra dedicata al Beato Angelico a Firenze. In quattro mesi, oltre 250mila persone hanno visitato l’esposizione, che si chiuderà il 25 gennaio. Numeri che testimoniano quanto questo evento abbia catturato l’interesse del pubblico, superando ogni aspettativa.

Oltre 250mila visitatori in 4 mesi, dal 26 settembre al 25 gennaio: sono i numeri di Beato Angelico, una mostra dei record. Curata da Carl Brandon Strehlke con Stefano Casciu e Angelo Tartuferi, l’esposizione era allestita a Firenze in due diverse sedi: oltre a Palazzo Strozzi – “il più bel cubo” del Rinascimento, non un museo, ma un “contenitore” di lusso di grandi mostre – anche il Museo di San Marco, nell’omonima piazza, vera e propria casa dell’artista beato, cioè il luogo dove più alta è la concentrazione delle sue opere, che ha accolto ulteriori 100mila persone. Com’è stato possibile questo successo? Il super-successo di Palazzo Strozzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La mostra dedicata al Beato Angelico a Firenze presenta un affascinante dialogo tra le opere del Maestro e quelle dei suoi contemporanei.

A Firenze si è conclusa il 25 gennaio 2026 la mostra dedicata al Beato Angelico, promossa da Fondazione Palazzo Strozzi, Ministero della Cultura e Museo di San Marco.

