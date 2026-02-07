Paolo Petrecca il telecronista Rai delle gaffe | tutti gli errori da San Siro stadio olimpico a Paola Egonu fantasma Figuraccia si dimetta

Durante la telecronaca della partita, Paolo Petrecca ha combinato diverse gaffe che non sono passate inosservate. Dal pronunciare “stadio Olimpico” invece di San Siro, fino a commenti sulla presenza di Paola Egonu, che sembrava quasi invisibile in campo. Le mistake del telecronista sono diventate virali sui social, e molti chiedono che si dimetta subito. La confusione tra i due stadi e i nomi degli atleti ha alimentato le critiche e il dibattito sui limiti della sua professionalità.

Milano – "Buonasera dallo stadio Olimpico". La prima gaffe al benvenuto: stadio olimpico? San Siro? Vabbè, poteva essere una défaillance dovuta all'emozione. Ma poi: come è possibile confondere Matilda De Angelis con Mariah Carey, non distinguere la presidente del Cio Kirsty Coventry con la figlia del Capo dello Stato Sergio Mattarella, andare alla cieca di fronte alle campionissime del volley azzurro, "mi sembra di vedere Paola Egonu", magari passava di lì per sbaglio tra una coreografia e un fuoco d'artificio, e invece no, proprio non c'era. La telecronaca della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 è stata un campionario di gaffe, sfondoni, strafalcioni, commenti al limite dell'offensivo, stereotipi culturali durante la sfilata degli atleti, luoghi comuni con i brasiliani che hanno la musica nel sangue, gli spagnoli calienti, gli africani pratici in riti voodoo, gli arabi "che ci hanno abituato a vestiti del genere", come sono bizzarri questi africani agli occhi del commentatore Rai.

