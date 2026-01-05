Fabio Capello ha espresso dure critiche nei confronti degli arbitri, definendoli una

Fabio Capello ci è andato giù pesante sugli arbitri, addirittura accusando loro di essere una mafia. Poi un consiglio sulle modalità da usare per evitare gli errori. Fabio Capello ha parlato in una recente intervista concessa a Marca degli arbitri, andandoci giù pesante nei loro confronti. Vediamo insieme che cosa ha detto l’ex allenatore della Juve. QUI LE ULTIME SULLA JUVE SUGLI ARBITRI – «Gli arbitri sono una mafia. Non vogliono usare ex giocatori per il VAR, giocatori che conoscono i dettagli del calcio, i movimenti che un giocatore fa per fermarsi, per aiutarsi. Molte volte prendono decisioni sbagliate perché non hanno giocato e non conoscono quei movimenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Capello attacca gli arbitri: «Sono una mafia. Ecco che cosa bisogna fare per evitare gli errori»

