leonardo dicaprio fa la storia dei bafta e raggiunge daniel day lewis e dustin hoffman

Leonardo DiCaprio fa il suo nome tra i grandi. I BAFTA lo premiano e lo portano a raggiungere attori leggendari come Daniel Day-Lewis e Dustin Hoffman. Con la settima candidatura agli Oscar, si conferma tra i migliori in circolazione grazie alla sua interpretazione in Una battaglia dopo l'altra.

DiCaprio si unisce alla lista dei pluricandidati agli Oscar inglesi, ottenendo la settima candidatura come miglior attore per la performance in Una battaglia dopo l'altra. Questa stagione dei premi si sta rivelando davvero fruttuosa per Leonardo DiCaprio. Con l'annuncio delle candidature di ieri, l'attore ha raggiunto quota sette nomination come miglior attor protagonista. Un record che lo vede in buon compagnia, condiviso con star del calibro di Daniel Day-Lewis, Michael Caine, Laurence Olivier, Jack Lemmon, Peter Finch e Dustin Hoffman, come rivela Variety. DiCaprio è il più giovane del gruppo, avendo ricevuto la sua settima nomination all'età di 51 anni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Movieplayer.it

