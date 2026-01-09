Grand Ciel di Akihiro Hata con Damien Bonnard | un mystery thriller tra denuncia sociale e fantascienza al cinema dal 26 febbraio 2026

Arriva nelle sale italiane dal 26 febbraio 2026 “Grand Ciel” (FranciaLussemburgo), il nuovo film di Akihiro Hata con protagonista Damien Bonnard, distribuito da No.Mad Entertainment. Un titolo che unisce tensione e visione, intrecciando mystery thriller, thriller sociale e suggestioni fantascientifiche, per raccontare un’umanità ai margini e un lavoro che divora identità. Presentato in concorso nella sezione Orizzonti all’ultimo Festival di Venezia, “Grand Ciel” mette al centro una storia di scomparse e silenzi che si trasformano in un’indagine collettiva: non solo su ciò che accade, ma su ciò che viene nascosto. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

