Arriva nelle sale italiane dal 26 febbraio 2026 “Grand Ciel” (FranciaLussemburgo), il nuovo film di Akihiro Hata con protagonista Damien Bonnard, distribuito da No.Mad Entertainment. Un titolo che unisce tensione e visione, intrecciando mystery thriller, thriller sociale e suggestioni fantascientifiche, per raccontare un’umanità ai margini e un lavoro che divora identità. Presentato in concorso nella sezione Orizzonti all’ultimo Festival di Venezia, “Grand Ciel” mette al centro una storia di scomparse e silenzi che si trasformano in un’indagine collettiva: non solo su ciò che accade, ma su ciò che viene nascosto. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - “Grand Ciel” di Akihiro Hata con Damien Bonnard: un mystery thriller tra denuncia sociale e fantascienza, al cinema dal 26 febbraio 2026

