La sperimentazione della nuova terapia contro i tumori fa ben sperare. I primi test sono stati condotti a Perugia e i risultati sembrano promettenti. La terapia mira a colpire le cellule tumorali senza danneggiare quelle sane del sistema immunitario, riducendo così gli effetti collaterali che spesso accompagnano i trattamenti tradizionali. Gli scienziati sono ottimisti e sperano di arrivare presto a una soluzione più efficace e meno invasiva.

Perugia, 6 febbraio 2026 – Colpire le cellule tumorali risparmiando quelle sane del sistema immunitario: è questo l’obiettivo della nuova generazione di terapie Car-T, che potrebbe ridurre drasticamente gli effetti collaterali di uno dei trattamenti più innovativi contro il cancro. Nei primi esperimenti condotti sui topi, le cellule modificate in laboratorio hanno eliminato i tumori con la stessa efficacia delle Car-T tradizionali, ma senza attaccare anche le cellule sane del sistema immunitario. I risultati dei primi esperimenti sono stati pubblicati sulla rivista Science Translational Medicine da un gruppo di ricercatori coordinato dall'italiano Marco Ruella dell'Università della Pennsylvania, al quale ha partecipato anche l' Università e Azienda Ospedaliera di Perugia e l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La nuova terapia contro i tumori. I primi esperimenti fanno ben sperare

