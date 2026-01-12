tullio de piscopo un tour per gli 80 anni del percussionista partenopeo

Tullio De Piscopo, noto percussionista napoletano, celebra gli 80 anni con il tour ’80 “Tullio – The Last Tour… Nun ‘o saccio!”. L’evento partirà il 2 aprile 2026 dal teatro Augusteo di Napoli e proseguirà in diverse città italiane. Un’occasione per rivivere la sua lunga carriera musicale e condividere con il pubblico un momento di riflessione e musica.

Tullio De Piscopo festeggerà i suoi 80 anni con il tour '80 "Tullio – The Last Tour. Nun 'o saccio!' che partirà il 2 aprile 2026 dal teatro Augusteo di Napoli per poi toccare molte località italiane. Un grande viaggio live con il quale ripercorrerà i suoi tanti successi e la sua storia artistica. Prodotto da CE Agency e JM Production Booking Agency, il tour sarà un concentrato di energia, ritmo e memoria musicale. La scaletta includerà gli storici brani che hanno reso De Piscopo un'icona della musica italiana: 'Andamento lento', 'E Allora e Allora', 'Primavera (Stop Bajon)', 'Qui gatta ci cova', "E fatto 'e sorde! E?' e 'Libertango', oltre a momenti dedicati alle sue incursioni nel jazz, nel pop e nelle collaborazioni d'autore.

