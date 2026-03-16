Trump e il dossier segreto su Mojtaba Khamenei | Probabilmente è gay

Le agenzie di intelligence statunitensi hanno comunicato a Donald Trump che Mojtaba Khamenei potrebbe essere gay, secondo quanto riportato da fonti vicine ai servizi. La conversazione riguarda aspetti della vita privata del leader iraniano, senza ulteriori dettagli o commenti ufficiali. La notizia si basa su informazioni non confermate e non è stata verificata da fonti indipendenti.

"Presidente, probabilmente Mojtaba Khamenei è gay". Con queste parole le agenzie di intelligence statunitensi avrebbero informato Donald Trump in relazione alla vita privata di Mojtaba Khamenei. Secondo una ricostruzione pubblicata dal New York Post e basata su due fonti dell’intelligence e su una persona vicina all’amministrazione americana, durante uno dei briefing quotidiani sulla guerra contro Teheran sarebbe stata riferita la presunta omosessualità della nuova Guida Suprema dell’Iran. L’informazione sarebbe stata discussa la scorsa settimana nel corso di una riunione dedicata alla situazione iraniana. Mojtaba Khamenei, 56 anni, ha assunto la guida della Repubblica islamica dopo l’uccisione del padre Ali Khamenei ed è rimasto ferito nei primi raid condotti da Israele e Stati Uniti contro obiettivi a Teheran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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