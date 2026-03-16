Trump e la reazione al report degli 007 | Mojtaba Khamenei probabilmente è gay

Durante un briefing alla Casa Bianca sulla questione iraniana, Donald Trump ha ricevuto una comunicazione dall'intelligence statunitense che affermava:

(Adnkronos) – "Presidente, probabilmente Mojtaba Khamenei è gay". Donald Trump, nei briefing quotidiani alla Casa Bianca sulla guerra contro l'Iran, ha ricevuto questa comunicazione dall'intelligence degli Stati Uniti. L'orientamento sessuale della 56enne nuova Guida Suprema di Teheran, ferita nei primi raid di Israel e Usa e nominata dopo l'uccisione del padre Ali Khamenei, è stata. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Mojtaba Khamenei e quei due appartamenti di lusso vicino all’ambasciata israeliana di Londra: l’allarme degli 007Roma, 8 marzo 2026 – Due appartamenti di lusso con vista sull'ambasciata israeliana a Londra, a due passi da Kensington Palace, residenza ufficiale...

Quattro viaggi a Londra e un mistero: cosa svela il dossier 007 su Mojtaba KhameneiIl panorama geopolitico mediorientale viene scosso da rivelazioni che intrecciano la salute privata dei leader con il destino delle nazioni.

Contenuti e approfondimenti su Mojtaba Khamenei

Temi più discussi: Mojtaba Khamenei ferito alle gambe ma ora in un luogo sicuro. L'erede non voluto: intrighi, brogli e timori dietro l'ascesa; Mojtaba Khamenei nominato nuova guida suprema dell'Iran. Trump: non durerà; Guerra, l’Iran sceglie il figlio di Khamenei e sfida Trump. Raid in Arabia Saudita, 2 morti; Decisa la nuova Guida Suprema in Iran, il nome di Khamenei continuerà e la dura reazione di Trump.

Iran, Mojtaba Khamenei nuovo leader ma è già nel mirino: la minaccia di Trump e IsraeleIl potere passa di mano, ma la tempesta resta. E anzi si fa più violenta. Dopo la morte di Ali Khamenei sotto i raid israelo-americani, la ... notizie.tiscali.it

Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema: è sfida a Donald TrumpMojtaba Khamenei nuova Guida Suprema dell'Iran. Donald Trump minaccia il regime mentre i raid colpiscono l'Arabia Saudita. stylo24.it

MEDIA, LETTERA DI HAMAS A MOJTABA KHAMENEI: "SIAMO CON TE" Hamas ha incoraggiato l'Iran ad "attivare tutti i fronti" in una lettera segreta inviata alla nuova Guida Suprema del regime, Mojtaba Khamenei. Lo riportano i media israeliani. La lettera se - facebook.com facebook

Dov’è Mojtaba #Khamenei Unica certezza: l’assenza Si rincorrono voci su ferimento, morte, trasferimento a #Mosca #Iran #Usa #Israele x.com