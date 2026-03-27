Trump estende al 6 aprile lo stop agli attacchi all’Iran

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l'estensione di dieci giorni del blocco agli attacchi contro il settore energetico iraniano, ora previsto fino alle 20 di domenica prossima. La decisione riguarda le operazioni militari e si applica specificamente alla regione interessata. La misura, comunicata ufficialmente, si inserisce in un periodo di tensione tra le due nazioni senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle possibili conseguenze.

Il presidente americano Donald Trump ha esteso di 10 giorni la sospensione degli attacchi contro il settore energetico iraniano, fino alle 20.00 del 6 aprile, ora di Washington. “Su richiesta del governo iraniano, la presente dichiarazione serve a comunicare che sospendo il periodo di distruzione degli impianti energetici per 10 giorni, fino a lunedì 6 aprile 2026, alle ore 20.00 (ora della Costa Orientale). I colloqui sono in corso e, nonostante le erronee dichiarazioni contrarie diffuse dai media delle ‘Fake News’ e da altri soggetti, stanno procedendo molto bene”, ha scritto il tycoon in un post su Truth. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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