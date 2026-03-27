Trump e Netanyahu versione Lego | l’inquietante cartoon AI dell’Iran che simula la resa degli USA

Un video di animazione creato con intelligenza artificiale è stato diffuso sui social da un account noto per contenuti incentrati sulla causa iraniana. Il filmato rappresenta una versione in stile Lego di un confronto tra figure che richiamano l’ex presidente degli Stati Uniti e il primo ministro israeliano, e simula una resa. L’account ha una lunga storia di pubblicazioni di contenuti animati incentrati sulla difesa del regime degli Ayatollah.

Nuovo video diffuso sui profili social da Akhbaranfejari, che in persiano significa “notizie esplosive”, e che si sta facendo conoscere per i suoi video d’animazione AI che hanno per tema la difesa della causa iraniana e del regime degli Ayatollah. Continuano così le animazioni Lego AI con protagonista il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, questa volta accompagnato dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Dall’inizio del conflitto, i creator di “Explosive News” Team hanno diffuso decine di video d’animazione di questo tipo, tutti a sfondo propagandistico, che ironizzano – anche se con un’ironia dal sapore decisamente amaro – sulle questioni e implicazioni geopolitiche che vedono protagonisti i Paesi coinvolti nel conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Trump, Netanyahu e gli “Espstein File”. Cartoon in stile Lego come propaganda di TeheranRoma, 11 novembre 2026 – La guerra si gioca anche sul filo della propaganda: non solo strategie di intelligence a colpi di IA, ma anche animazioni in...

Video shock dell’ambasciata iraniana: Trump in versione cartoon tra bugie e demoni nella testaQuando un conflitto internazionale si sposta anche sui social, i messaggi diventano parte della strategia comunicativa.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Trump e Netanyahu versione Lego...

Temi più discussi: Trump, l'attacco solitario di Israele e il piano per Hormuz: la guerra e le 'bugie'; L’escalation al buio di Trump e Netanyahu porta al disastro energetico; Daniel Levy: L'unico piano di Trump e Netanyahu è distruggere. Incoraggiati dall'impunità del mondo (di M. Mazzonis); Iran. Ultimatum, negoziati e tensioni nel Golfo: Trump tra diplomazia e minaccia militare.

Cosa si vede nel video propaganda iraniano: Trump e Netanyahu versione Lego, il pulsante rosso, gli Epstein files, il diavoloMentre risponde agli attacchi di Usa e Israele con missili e droni, l’Iran sta anche combattendo una guerra di propaganda con un video di animazione in stile Lego con riproduzioni giocattolo di Donald ... blitzquotidiano.it

I pasdaran minacciano Netanyahu, lui li sbeffeggia. Trump: «Se Mojtaba Khamenei è vivo si arrenda»Il ministro degli Esteri della Repubblica Islamica: «Daremo il permesso di passare dallo Stretto di Hormuz a quei Paesi che si rifiutano di ospitare le basi americane» ... corriere.it

Fine del mistero alla Casa Bianca. I video sgranati e i messaggi in backmasking non erano un attacco hacker, ma il lancio della nuova app ufficiale della presidenza Trump - facebook.com facebook

Trump sulle banconote USA per il 250° anniversario: cosa cambia davvero nella valuta americana x.com