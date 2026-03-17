Un video pubblicato dall’ambasciata iraniana mostra un’immagine di Trump raffigurato come un personaggio in stile cartoon, circondato da elementi che richiamano bugie e demoni. Il contenuto, diffuso sui social, cerca di trasmettere un messaggio visivo forte, inserendo simboli e immagini che sottolineano una critica implicita. La pubblicazione di questo video si inserisce in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.

Quando un conflitto internazionale si sposta anche sui social, i messaggi diventano parte della strategia comunicativa. È il caso di un video in stile cartone animato pubblicato dall’ambasciata dell’Iran a L’Aia, nei Paesi Bassi, che mostra il presidente degli Stati Uniti in una conferenza stampa. La clip è diventata rapidamente oggetto di discussione perché utilizza un linguaggio simbolico e provocatorio per raccontare un episodio legato alla guerra in Iran e a un attacco a una scuola. Il contenuto non è una notizia tradizionale, ma un prodotto di comunicazione politica pensato per generare attenzione e dibattito. Comprendere cosa mostra il video e perché è stato diffuso aiuta a interpretare meglio come funzionano oggi propaganda, immagini e narrazione nei conflitti internazionali. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Video shock dell’ambasciata iraniana: Trump in versione cartoon tra bugie e demoni nella testa

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