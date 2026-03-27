Durante un'intervista, il presidente degli Stati Uniti ha risposto alla domanda di una giornalista di Fox News riguardo alle vittime in Iran. In risposta, ha rivolto alla reporter un commento sul suo aspetto, dicendo che diventava sempre più bella con l’età. Il video della scena ha attirato l’attenzione sui social media. Nessun altro dettaglio sul contenuto dell’intervista è stato fornito.

Il presidente Usa Donald Trump ha flirtato in diretta con la giornalista di Fox News che gli chiedeva dei morti in Iran. Durante un collegamento telefonico con la trasmissione The Five, in onda su Fox News, la conduttrice Dana Perino, ex portavoce della Casa Bianca durante l’amministrazione di George W. Bush, ha chiesto a Trump se fosse a conoscenza delle condizioni della popolazione iraniana. “Ha qualche informazione su come stanno? Hanno acqua potabile? Hanno cibo? È sconvolgente” ha affermato la giornalista. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TPI (@tpi) Il presidente Usa ha risposto di si ma poi ha iniziato a flirtare in diretta con la conduttrice. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Trump alla giornalista che gli chiedeva dei morti in Iran: “Diventi sempre più bella con l’età” | VIDEO

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