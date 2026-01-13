Alla scoperta della città dei morti e della mummia più bella del mondo | visita guidata alle Catacombe dei Cappuccini
Domenica 18 gennaio alle 10, partecipa a una visita guidata alle Catacombe dei Cappuccini, uno dei siti più suggestivi di Palermo. Esploreremo i sotterranei che ospitano le sepolture e la famosa mummia considerata tra le più belle al mondo. Un’occasione per conoscere la storia e i racconti di questo luogo unico, immerso in un’atmosfera di rispetto e riflessione.
Domenica 18 gennaio, alle 10, visita guidata alle Catacombe dei Cappuccini. Un sonetto antico del 1867 di Ferdinando Miraglia Termini, nel visitare il cimitero nei sotterranei contigui alla chiesa di Santa Maria della Pace, così si esprimeva, spinto anche da una forte compassione: “Scendi, o. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Una visita guidata alla scoperta dei luoghi simbolo della vita di santa Rosa
Leggi anche: Visita guidata alla scoperta della chiesa di San Domenico e dei suoi tesori artistici
Milano | Alla scoperta dei territori della città: Acquabella - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.