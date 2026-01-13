Alla scoperta della città dei morti e della mummia più bella del mondo | visita guidata alle Catacombe dei Cappuccini

Domenica 18 gennaio alle 10, partecipa a una visita guidata alle Catacombe dei Cappuccini, uno dei siti più suggestivi di Palermo. Esploreremo i sotterranei che ospitano le sepolture e la famosa mummia considerata tra le più belle al mondo. Un’occasione per conoscere la storia e i racconti di questo luogo unico, immerso in un’atmosfera di rispetto e riflessione.

