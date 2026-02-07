Il fenomeno del phishing continua a preoccupare. L’associazione ’Codici’ mette in guardia gli utenti spiegando come riconoscere le mail truffa. In rete circolano messaggi fasulli che sembrano ufficiali, ma il loro scopo è rubare dati, password o soldi. È importante saperli individuare per difendersi.

Il phishing è una delle truffe digitali più diffuse: messaggi fraudolenti che imitano comunicazioni ufficiali per rubare dati personali, password o denaro. L'associazione ' Codici ' mette in guardia i consumatori, fornendo indicazioni utili per riconoscere le e-mail trappola. "I truffatori inviano e-mail o messaggi che sembrano provenire da banche, poste, corrieri, enti pubblici o aziende note – dicono – L'obiettivo è indurti a cliccare link pericolosi, scaricare allegati infetti o fornire informazioni riservate. Le tecniche sono sempre più sofisticate e convincenti. Diversi segnali possono aiutarti a identificare un messaggio sospetto.

© Lanazione.it - Allarme dell’associazione ’Codici’: "Come riconoscere le mail truffa"

Il Ministero della Salute segnala una recente email truffa che sfrutta il messaggio di rinnovo della tessera sanitaria.

Il Ministero della Salute mette in guardia: circola una falsa email che invita al rinnovo della tessera sanitaria, sfruttando il nome dell’ente.

