Truffa a Torino | prima falso carabiniere e poi falso perito porta via 70mila euro a una coppia di anziani Arrestato dopo tre mesi

A Torino, dopo tre mesi di indagini, è stato arrestato un uomo di 37 anni coinvolto in una truffa ai danni di una coppia di anziani, durante la quale si era spacciato prima da carabiniere e poi da perito, sottraendo loro circa 70.000 euro. L’operazione, condotta dalla polizia di Stato con il supporto della squadra mobile di Napoli, ha portato alla cattura del responsabile.

Dopo circa tre mesi di indagini, a fine gennaio 2026 gli agenti della squadra mobile della polizia di Stato di Torino, in collaborazione con i colleghi del commissariato San Ferdinando di Napoli, hanno arrestato un truffatore 37enne italiano, residente nel capoluogo campano, che aveva messo a.

