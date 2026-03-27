Triestina-Virtus Verona sabato 28 marzo 2026 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 28 marzo 2026 alle ore 17:30 si svolgerà la partita tra Triestina e Virtus Verona. La squadra di Marino, nonostante la retrocessione ormai certa da due settimane, scenderà in campo per affrontare la formazione di Chiecchi. Le formazioni ufficiali e le quote sono state rese note, e i pronostici indicano una partita senza favoriti evidenti.

La Triestina di Marino rimane un esempio di abnegazione e continua a giocare nonostante una retrocessione diventata matematica 2 settimane fa: quest’oggi è in programma la sfida contro la Virtus Verona di Chiecchi. Gli alabardati hanno fermato nell’ultimo turno il Trento sul 2 a 2 con una prestazione sontuosa per un’ora di gioco andando in doppio vantaggio prima di un crollo anche mentale che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Triestina-Virtus Verona (sabato 28 marzo 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Torres-Livorno (sabato 28 marzo 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronosticiTurno numero 34 di Serie C girone B e l’anticipo tra Torres e Livorno è un mezzo spareggio salvezza e una partita che vale una stagione per i sardi. Potenza-Salernitana (sabato 28 marzo 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronosticiMancano 5 partite alla fine del girone C di Serie C e il Potenza di De Giorgio affronta in casa la Salernitana di Cosmi. Tutto quello che riguarda Triestina Virtus Verona sabato 28 marzo... Temi più discussi: La Triestina ospita la Virtus Verona per la 34ª giornata di campionato; Serie C girone A. La Triestina ospita la Virtus Verona: le parole di mister Marino; 33a giornata: risultati, classifica, prossimo turno; Clamoroso: Gigi Fresco torna a guidare la Virtus Verona. Pronostico Triestina vs Virtus Verona – 28 Marzo 2026Nel contesto del Serie C, il 28 Marzo 2026 alle 17:30 si affrontano Triestina e Virtus Verona nello storico Stadio Nereo Rocco. Una cornice che promette ... news-sports.it Triestina, Marino: Sorpreso dalla Virtus così in basso, senza penalizzazione...Le parole di Giuseppe Marino, tecnico della Triestina, a due giorni dalla sfida di sabato contro la Virtus Verona, valida per la 34esima giornata del girone A di Serie C: Complice la ... tuttoc.com Triestina-Virtus Verona, Marino: “Senza la penalizzazione saremmo sopra di loro: vogliamo tenere il punto, sorprende vederli così in basso” - facebook.com facebook #SerieC gr.A: Trento-Triestina 2-2 Virtus Verona-Albinoleffe 1-3 gr.B: Bra-Arezzo 0-4 Perugia-Torres 1-1 Ternana-Sambenedettese 1-1 #calcio #football x.com