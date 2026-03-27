Sabato 28 marzo 2026 alle ore 14:30 si gioca Potenza-Salernitana, partita valida per il girone C di Serie C. Mancano cinque turni alla conclusione del campionato e le squadre sono impegnate in una sfida che si svolgerà nello stadio casalingo del Potenza. Le formazioni sono state annunciate, mentre le quote e i pronostici sono già disponibili per gli appassionati.

Mancano 5 partite alla fine del girone C di Serie C e il Potenza di De Giorgio affronta in casa la Salernitana di Cosmi. I lucani hanno concentrato tutti i loro sforzi sulla finale di coppa Italia di serie C, e sono ad un passo dall’alzare il trofeo dopo aver battuto il Latina per 3 a 1 nella gara di andata. Nel frattempo la squadra sta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Potenza-Salernitana (sabato 28 marzo 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronostici

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