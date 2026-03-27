Torres-Livorno sabato 28 marzo 2026 ore 14 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 28 marzo 2026 alle 14:30 si gioca l’anticipo del turno 34 di Serie C girone B tra Torres e Livorno. La sfida è considerata un crocevia per le sorti di entrambe le squadre in classifica, con i sardi impegnati in una partita decisiva per evitare la retrocessione. La partita si svolge in un momento cruciale della stagione, con entrambe le formazioni determinate a ottenere i tre punti.

Turno numero 34 di Serie C girone B e l’anticipo tra Torres e Livorno è un mezzo spareggio salvezza e una partita che vale una stagione per i sardi. La squadra di Greco è in grande ripresa dopo aver vissuto un inizio stagione disastroso con Pazienza, con il tecnico romano che ha inanellato una lunga serie di risultati positivi. Sono appena 2 i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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