Lupo avvistato alle porte di Bologna il video Scatta l' ordinanza | cosa non fare

Nelle vicinanze di Bologna, nel parco di Villa Ghigi, è stato avvistato un lupo, come confermato dalle segnalazioni ricevute dal Comune. Per garantire la sicurezza e rispettare la fauna locale, è stata emessa un’ordinanza che indica le azioni da evitare in presenza di questi animali. È importante seguire le indicazioni ufficiali e mantenere comportamenti responsabili per evitare rischi e favorire un convivenza rispettosa con la natura.

Un lupo si aggira nella zona collinare di Bologna. Lo comunica il Comune che riferisce di numerose segnalazioni e avvistamenti nell'area del parco di Villa Ghigi. Emanata una ordinanza del sindaco Matteo Lepore "per evitare situazione di disagio o potenziali interazioni con l'animale". Ai cittadini che frequentano l'area collinare "è vietato - si legge - depositare rifiuti e cibi, che possono costituire elemento di attrazione per i lupo, fuori dai contenitori appositi". Si aggiunge l'obbligo di portare cani al guinzaglio e il divieto di somministrare cibo ad animali domestici in luoghi aperti e non protetti o all'esterno delle abitazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lupo avvistato alle porte di Bologna, il video. Scatta l'ordinanza: cosa non fare Leggi anche: Bologna, lupo avvistato a Villa Ghigi: scatta l’ordinanza del sindaco Leggi anche: Lupo avvistato intorno al parco di Villa Ghigi | VIDEO La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Avvistamento di un lupo nei pressi del parco di Villa Ghigi: i divieti e le norme comportamentali da adottare; Supermercati aperti oggi 1 gennaio a Bologna, dove fare la spesa a Capodanno; Un lupo al parco di Villa Ghigi, l'ordinanza di Lepore: Tenete i cani al guinzaglio; Strage alla Toyota, il piccolo Lorenzo da oggi porta il cognome del papà. “Il regalo più bello”. Bologna, lupo avvistato a Villa Ghigi: scatta l’ordinanza del sindaco - E il Comune, per salvaguardare l’incolumità di persone e animali domestici, è intervenuto con un’ordinanza, firmata dal sindaco Matteo Lepo ... msn.com

