Trentatreesima giornata basket Eurolega 2025 2026 | Milano vince il derby italiano travolta Bologna

Nella trentatreesima giornata di Eurolega 20252026, la squadra di Milano ha vinto il derby italiano contro Bologna con il punteggio di 103-87. La partita ha visto l’Olimpia prevalere sui rivali, interrompendo una serie di due sconfitte consecutive. La Virtus, invece, ha subito la sconfitta evidenziata dal risultato finale.

Il derby italiano della trentatreesima giornata basket Eurolega 20252026 ha visto il successo dell’ Olimpia, che riscatta i due precedenti ko consecutivi, battendo nettamente la Virtus per 103-87. I meneghini, trascinati da LeDay e Shields, tornano così a sperare nei play-in. TRENTATREESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 20252026: OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA 103-87 Il match inizia subito con il piede giusto per i padroni di casa, che trovano il break iniziale(6-0) ed allungano sul +9 con Leday e Shields. La Virtus reagisce con Niang, suo migliore realizzatore con 15 punti, ma la doppia tripla di Ricci stabilisce un divario maggiore: 32-19 a fine primo quarto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Trentatreesima giornata basket Eurolega 2025/2026: Milano vince il derby italiano, travolta Bologna Articoli correlati Leggi anche: Diciannovesima giornata basket Eurolega 2025/2026: Bologna domina Milano nel derby continentale Leggi anche: Ventottesima giornata basket Eurolega 2025/2026: Bologna travolta a Istanbul Tutto quello che riguarda Trentatreesima giornata Temi più discussi: Eurolega 2025-26: risultati della 33ª giornata e classifica; Eurolega: l'Olimpia vince il derby italiano, travolta la Virtus; LIVE AS Monaco-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vincere per sperare; Trentatreesima giornata basket Eurolega 2025/2026: Milano vince il derby italiano, travolta Bologna. Eurolega, scontro decisivo per Milano: obbligatorio battere il MonacoIl confronto tra Monaco e Olimpia Milano si preannuncia come uno snodo cruciale, forse l'ultimo, per il futuro europeo della squadra italiana in questa stagione. Nella trentatreesima giornata dell’ Eu ... it.blastingnews.com Olimpia Milano, Peppe Poeta ha la chiave per battere il MonacoIl coach dei biancorossi ha parlato alla vigilia della sfida con i monegaschi, valida per la trentatreesima giornata di Eurolega ... msn.com Giudice Sportivo: le decisioni relative le gare della trentatreesima giornata Diramato il comunicato del giudice sportivo relativo le gare della trentatreesima giornata. Clicca qui per leggere il comunicato completo del Giudice Sportivo - facebook.com facebook Ecco gli 11 scelti da mister Lopez per la sfida alla Virtus Verona nella trentatreesima giornata di Serie C Sky Wifi 2025/26 allo Stadio Gavagnin-Nocini di Verona Torna capitan Potop, in avanti tandem Sorrentino-Sali #poweredby Spacca #VVEAL x.com