Diciannovesima giornata basket Eurolega 2025 2026 | Bologna domina Milano nel derby continentale

Nella diciannovesima giornata di Eurolega 2025/2026, Virtus Bologna si impone nel derby italiano contro Olimpia Milano con il punteggio di 97-85. La partita ha visto una prestazione equilibrata, con Bologna che ha saputo mantenere il vantaggio fino al termine. Questa vittoria rappresenta un importante risultato nel contesto della stagione europea, evidenziando la competitività delle squadre italiane nel torneo continentale.

La Virtus si aggiudica il derby italiano contro Milano (97-85) nella diciannovesima giornata basket Eurolega 20252026. A decidere il match a favore degli emiliani, dopo il primo tempo chiuso in parità, è il terzo quarto, dove i padroni di casa realizzano 30 punti. Importante il contributo di Morgan, 22 punti, e di Aston jr, 20 punti. DICIANNOVESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 20252026: VIRTUS BOLOGNA-OLIMPIA MILANO 97-85 Nonostante la sofferenza in avvio, Bologna si aggiudica il derby fratricida contro Milano. Dopo i primi dieci minuti, in vantaggio ci vanno i meneghini, ma le V nere non si fanno condizionare e iniziano a macinare canestri con Morgan e Aston jr, autori di 22 e 20 punti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

