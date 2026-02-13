Ventottesima giornata basket Eurolega 2025 2026 | Bologna travolta a Istanbul

Nella ventottesima giornata basket Eurolega 20252026, la Virtus Bologna viene travolta a Istanbul dall’Efes, che vince con un netto 91-60 e si prende così la sua terza vittoria consecutiva in questa fase della competizione.

Nella ventottesima giornata basket Eurolega 20252026, la Virtus Bologna incassa la terza sconfitta consecutiva continentale sul campo dell’ Efes, che si impone con 31 punti di distacco(91-60). Per i felsinei si tratta un ko molto pesante che li fa scivolare ancora più giù in classifica e che li costringe a dire addio ai play-in. VENTOTTESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 20252026: EFES-VIRTUS BOLOGNA 91-60 Inizio di match equilibrato con il roster bolognese che riesce a rispondere ai parziali dell’Efes, restando a contatto nel punteggio. Due canestri di Morgan, in avvio di secondo quarto, portano la Virtus in vantaggio, ma alcuni passaggi a vuoto difensivi degli ospiti, permettono ai turchidi andare in vantaggio di otto punti all’intervallo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

