Treno travolge e uccide una persona | disagi per ore sulla linea Milano-Lecco

Giovedì 26 marzo, una persona è stata investita e uccisa da un treno presso la stazione di Sesto San Giovanni, nell'area metropolitana di Milano. L'incidente ha causato disagi alla circolazione sulla linea ferroviaria Milano-Lecco, con traffico rallentato per diverse ore. La polizia è intervenuta per i rilievi e la gestione della situazione.

Giovedì pomeriggio la tragedia alla stazione di piazza Primo Maggio: sospesa la circolazione sulle linee regionali e suburbane in transito per lo snodo milanese, compresi i collegamenti con Lecco Una persona è stata travolta e uccisa da un treno giovedì 26 marzo alla stazione di Sesto San Giovanni, nell'hinterland nord di Milano. La tragedia ha provocato la sospensione della circolazione ferroviaria su numerose linee regionali e suburbane, tra cui la Milano-Lecco, con pesanti disagi per i pendolari del territorio. L'investimento si è verificato intorno alle 15.30 all'altezza della stazione di piazza Primo Maggio. Sul posto... 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Treno travolge e uccide una persona: disagi per ore sulla linea Milano-Lecco Articoli correlati Leggi anche: Tragedia sui binari a Trecate, treno travolge e uccide una persona Leggi anche: Treno travolge una persona a Cerveteri: circolazione bloccata sulla Roma-Civitavecchia Un treno travolge un’auto bloccata sui binari, conducente e macchinista lievemente feriti Una raccolta di contenuti su Treno travolge e uccide una persona... Discussioni sull' argomento Tragedia alla stazione di Sesto (Milano): treno travolge e uccide una persona, circolazione in tilt; Guasto manda in tilt diverse linee ferroviarie del nodo Milano: i treni coinvolti. Tragedia alla stazione di Sesto (Milano): treno travolge e uccide una persona, circolazione in tiltL'incidente nel pomeriggio di giovedì: soccorsi sul posto e pesanti ritardi sulle linee regionali e suburbane verso Milano ... milanotoday.it Sesto San Giovanni, treno travolge una persona: circolazione ferroviaria in tiltTragico investimento alla stazione di Sesto San Giovanni: treno travolge una persona, circolazione ferroviaria paralizzata e soccorsi sul posto. notizie.it Polo... - Polo territoriale di Lecco - Politecnico di Milano - facebook.com facebook Circolazione ferroviaria in ripresa sulla linea Milano-Lecco. Riparte dopo due ore il treno coinvolto in un investimento #ANSA x.com