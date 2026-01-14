Tragedia sui binari a Trecate treno travolge e uccide una persona

Una tragedia si è verificata questa sera a Trecate, lungo la linea Torino-Milano. Un treno ha investito e causato la morte di una persona sui binari. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento, e le autorità stanno intervenendo per chiarire quanto accaduto. La circolazione ferroviaria è temporaneamente rallentata nella zona.

Tragedia sui binari nella serata di oggi, mercoledì 14 gennaio, a Trecate. É successo sulla linea Torino-Milano, dove un treno diretto nel capoluogo lombardo ha investito e ucciso una persona.L'incidente si è verificato circa 600 metri dopo la stazione di Trecate. L'allarme è stato lanciato pochi.

