Torna il Sicilia Express da sabato 28 marzo in vendita i biglietti per il treno speciale di Pasqua

Da sabato 28 marzo alle 11:30 saranno disponibili i biglietti del Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla Regione in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani. La tratta è dedicata ai passeggeri che desiderano tornare al sud per le festività di Pasqua. La vendita dei biglietti avviene online e presso i punti vendita autorizzati.