Torna il Sicilia Express da sabato 28 marzo in vendita i biglietti per il treno speciale di Pasqua
Da sabato 28 marzo alle 11:30 saranno disponibili i biglietti del Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla Regione in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani. La tratta è dedicata ai passeggeri che desiderano tornare al sud per le festività di Pasqua. La vendita dei biglietti avviene online e presso i punti vendita autorizzati.
La partenza da Torino è fissata per il 2 aprile, con tappe finali a Palermo e a Siracusa; il ritorno è programmato per il successivo 7 aprile. I biglietti si potranno acquistare sui canali ufficiali di vendita di Trenitalia. Il costo parte da 29,90 euro Saranno messi in vendita da domani, sabato 28 marzo, alle 11,30 i biglietti del Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla Regione, in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani, per favorire il rientro di quanti vivono al nord, in occasione del prossimo periodo festivo. "Il Sicilia Express – dice il presidente Renato Schifani – è un’opportunità, per centinaia di nostri concittadini, per tornare nell'Isola per le vacanze pasquali. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Articoli correlati
Sicilia Express a Pasqua 2026 da Torino a Messina, biglietti in vendita dal 22 marzo: orari, prezzi e fermateTorna il Sicilia Express da Torino a Messina(Palermo: 550 posti con biglietti da 29.
Sicilia Express Pasqua 2026: biglietti in vendita a breve, treno low cost da Torino a Palermo e Siracusa dal 2 al 7 aprile con posti a partire da 29,90 euroIl Sicilia Express torna per le festività pasquali con un convoglio speciale promosso dalla Regione Siciliana in collaborazione con FS Treni...
Contenuti utili per approfondire Sicilia Express
Temi più discussi: A Pasqua torna il Sicilia Express: finanziato il treno per i siciliani che vivono nel resto d'Italia; A Pasqua torna il treno Sicilia Express: biglietto a prezzo contenuto per tornare a casa dal Nord; Torna il Sicilia Express in partenza da Torino: si torna a casa per Pasqua con 30 euro; A Pasqua torna il Sicilia Express: da Torino a Palemo e Siracusa un viaggio low cost tra musica e degustazioni.
Sicilia Express a Pasqua 2026 da Torino a Messina, biglietti in vendita dal 22 marzo: orari, prezzi e fermateTorna il Sicilia Express da Torino a Messina(Palermo: 550 posti con biglietti da 29.90 euro, disponibili dal 22 marzo. Andata il 2 aprile e ritorno il 7 aprile. Leggi le notizie in tempo reale. Aggiun ... fanpage.it
Torna il Sicilia Express: viaggio da Torino alla Sicilia a partire da 29,90 euroTorna il Sicilia Express: il viaggio da Torino alla Sicilia con prezzi a partire da 29,90 €. Ecco le informazioni. meteo.it
Sicilia Express Pasqua 2026, il treno low cost da Torino a Palermo: tutti in attesa dei biglietti #Sicilia #siciliaexpress - facebook.com facebook
2 e 7 aprile, in treno sul «Sicilia Express» a prezzo speciale x.com