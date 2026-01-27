Perugia 16enne travolto sulle strisce pedonali | trasportato in ospedale

Un incidente si è verificato a Perugia, in via Settevalli, coinvolgendo un 16enne travolto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Il ragazzo è stato immediatamente trasportato in ospedale. L’episodio si è verificato nella prima mattinata di martedì 27 gennaio, evidenziando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza stradale.

16enne travolto sulle strisce pedonali. È successo nella prima mattinata di martedì 27 gennaio a Perugia, in via Settevalli. Dalle informazioni, il giovane è stato investito da un uomo alla guida di uno scooter nei pressi di un supermercato della zona. Il minorenne, che ha riportato vari traumi, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Perugia, la prognosi è riservata. Anche l'uomo alla guida dello scooter è stato trasportato in ospedale per i controlli del caso. Sul posto è intervenuta la polizia locale per gli accertamenti e i rilievi.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

