Travolto da un’auto mentre attraversa sulle strisce | gravissimo 12enne

Un ragazzino di 12 anni è rimasto gravemente ferito stamattina a Caprino Bergamasco, mentre attraversava sulle strisce pedonali. Stava andando a catechismo quando un’auto lo ha investito. Il colpo è stato forte: il ragazzo ha sbattuto la testa contro il parabrezza e poi è stato sbalzato di diversi metri sull’asfalto. Ora si trova in ospedale, in condizioni serie. La polizia sta facendo i rilievi per chiarire l’accaduto.

Caprino Bergamasco. Stava andando a catechismo, quando un’auto lo ha investito. Il ragazzino, 12 anni, ha picchiato la testa contro il parabrezza per poi essere sbalzato a 5-6 metri di distanza sull’asfalto. L’incidente in via don Luigi Locatelli pochi minuti prima delle 17. Il giovane è stato travolto da una Fiat 500 L mentre attraversava sulle strisce. Al volante una donna di 66 anni. Al momento dell’arrivo dei soccorritori il 12enne era privo di conoscenza. All’ospedale Papa Giovanni di Bergamo è stato trasportato in codice rosso, segno che le sue condizioni sono purtroppo gravi. Sul posto anche l’elisoccorso, mentre i rilievi sono affidati alla Polizia Stradale.🔗 Leggi su Bergamonews.it

