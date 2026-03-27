Transatlantic Connections | AmCham Italy fa tappa a Napoli

AmCham Italy ha organizzato un evento a Napoli, concentrandosi sul rafforzamento dei rapporti economici tra Italia e Stati Uniti. La manifestazione si è svolta in città, coinvolgendo rappresentanti di aziende e istituzioni di entrambi i paesi. L'incontro ha visto la partecipazione di vari esponenti del settore economico e degli affari, con l’obiettivo di favorire nuove collaborazioni internazionali.

per rafforzare i legami economici tra Italia e Stati Uniti. Opportunità industriali e commerciali in una fase storica complessa. L’American Chamber of Commerce in Italy ha organizzato un incontro esclusivo con il Console Generale degli Stati Uniti, Terrence Flynn, presso la sede del Gruppo Petrone. L’incontro è nato con l’obiettivo di presentare la community di AmCham al tessuto imprenditoriale locale e di approfondire le opportunità di sviluppo commerciale tra il Sud Italia e il mercato statunitense. Protagonista del dialogo è stato il Console Generale degli Stati Uniti a Napoli, Terrence Flynn, la cui partecipazione ha sottolineato l’importanza strategica della Campania nelle relazioni bilaterali transatlantiche. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Transatlantic Connections: AmCham Italy fa tappa a Napoli Articoli correlati AmCham Italy, incontro a Napoli per rafforzare ii legami tra imprese locali e mercato UsaRafforzare i legami tra imprese locali e mercato statunitense in una fase economica incerta. Il Giro d’Italia del Made in Italy fa tappa a Napoli: incontro tra scuole, imprese e giovani talentiSi terrà il prossimo 27 marzo 2026, presso la Stazione Marittima, la prima tappa del "Giro d’Italia del Made in Italy” che prenderà il via da Napoli... Una raccolta di contenuti su Transatlantic Connections Temi più discussi: Transatlantic Connections: AmCham Italy fa tappa a Napoli per rafforzare i legami economici tra Italia e Stati Uniti; Un’avventura imprenditoriale e umanaSushi bar Topless bar:; unnamed - Terronian Magazine. AmCham Italy fa tappa a Napoli per rafforzare i legami economici tra Italia e Stati UnitiL’American Chamber of Commerce in Italy ha organizzato un incontro esclusivo con il Console Generale degli Stati Uniti, Terrence Flynn, presso la sede del ... napolivillage.com AmCham: a Milano il 2 dicembre XVIII Transatlantic Award Gala DinnerMilano, 29 nov. (askanews) - È la diciottesima edizione dell'ormai tradizionale Transatlantic Award Gala Dinner per l'American Chamber of Commerce in Italy: l'evento si terrà lunedì 2 dicembre a ... notizie.tiscali.it Transatlantic Innovation Hub - Official Inauguration ATLAS, an association affiliated with Confindustria Innovative and Technological Services that supports the international expansion of startups and innovative companies, announces the operational launch of - facebook.com facebook