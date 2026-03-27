AmCham Italy incontro a Napoli per rafforzare ii legami tra imprese locali e mercato Usa

AmCham Italy ha organizzato un incontro a Napoli con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra le imprese locali e il mercato statunitense. L’evento si è svolto in un momento di incertezza economica, con la partecipazione di rappresentanti di aziende e associazioni imprenditoriali. Durante l’incontro sono stati affrontati temi relativi alle opportunità di collaborazione e alle sfide del commercio tra Italia e Stati Uniti.

Rafforzare i legami tra imprese locali e mercato statunitense in una fase economica incerta. Questo l’obiettivo dell’incontro organizzato dall’ American Chamber of Commerce in Italy (AmCham Italy) presso la sede del Gruppo Petrone, con la partecipazione del Console Generale degli Stati Uniti a Napoli, Terrence Flynn. Transatlantic Connections: AmCham Italy Meets Naples L’iniziativa, intitolata “Transatlantic Connections: AmCham Italy Meets Naples”, ha rappresentato un momento di dialogo diretto tra il tessuto imprenditoriale del Sud Italia e i rappresentanti della Camera di Commercio Americana. La presenza di Flynn ha evidenziato la centralità strategica della Campania nelle relazioni bilaterali tra Stati Uniti e Italia, confermando l’importanza di consolidare i legami economici e culturali tra le due sponde dell’Atlantico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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