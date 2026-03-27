Tragedia in mare a Miami addio a Davide Veglia | ex socio italo-americano del Cesena

Una tragedia in mare a Miami ha causato la morte di Davide Veglia, ex socio del Cesena Fc e presidente onorario del Museo Bianconero, all’età di 56 anni. Veglia è deceduto in un incidente nautico in Florida, come riportato da un suo post sui social media. La notizia ha coinvolto il mondo del calcio e della comunità locale.

Una tragedia scuote il mondo del Cesena calcio, è morto a 56 anni per un tragico incidente in mare in Florida, Davide Veglia Una tragedia scuote il mondo del Cesena calcio, è morto a 56 anni per un tragico incidente in mare in Florida, Davide Veglia, ex socio del Cesena Fc presidente onorario del Museo Bianconero che con un post social diffonde la notizia. “Una tragica notizia ha sconvolto il Museo Bianconero - si legge -. In un incidente nautico è morto a Miami il nostro presidente onorario Davide Veglia, anche primo socio italo-americano del Cesena Fc nel 2018 dopo la rinascita post fallimento. Il Museo si stringe attorno alla moglie e ai figli e ne conserva il ricordo di un uomo speciale, generoso, intraprendente e coinvolgente”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Tragedia in mare a Miami, addio a Davide Veglia: ex socio italo-americano del Cesena Articoli correlati Leggi anche: Mmerecano Swing: il ritmo italo-americano a Trastevere Addio a Vittorio Sanseverino: storico socio fondatore del Circolo CanottieriDopo varie esperienze Vittorio si era dotato di una barca bellissima estremamente confortevole con la quale accarezzava un sogno, confidatomi,... Tutto quello che riguarda Davide Veglia Incidente in mare in Florida: muore Davide Veglia, ex socio del Cesena Fc, l’italo-americano innamorato del CavalluccioTragedia in Florida, muore Davide Veglia, 56enne ex socio italo-americano del Cesena Fc. Il 56enne Veglia ha perso la vita in un incidente in mare, ... corriereromagna.it Corriere Romagna - Incidente in mare in Florida: muore Davide Veglia, ex socio del Cesena FcCome riporta il Corriere Romagna, Davide Veglia, 56enne ex socio italo-americano del Cesena Fc, ha perso la vita in un incidente in. tuttob.com