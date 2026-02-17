Addio a Vittorio Sanseverino | storico socio fondatore del Circolo Canottieri

Vittorio Sanseverino, fondatore del Circolo Canottieri Napoli, è morto ieri a causa di una lunga malattia. La sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità sportiva della città, dove era conosciuto come un appassionato velista e un amico sempre disponibile. Sanseverino aveva dedicato molti anni alla promozione del canottaggio e si era distinto per la sua cordialità e il suo entusiasmo contagioso.

Dopo varie esperienze Vittorio si era dotato di una barca bellissima estremamente confortevole con la quale accarezzava un sogno, confidatomi, rimasto purtroppo nel cassetto: il giro del mondo in barca a vela. È stato un cittadino del mondo con interessi professionali a Napoli, in Brasile, terra da lui molto amata, San Giorgio, Capri, Sardegna e infine Barcellona mostrando il suo talento di fine, assennato e illuminato imprenditore. “Lascia in tutti coloro che lo hanno conosciuto un vuoto incolmabile e in me, in modo particolare, ricordando i tantissimi momenti felici e spensierati vissuti insieme con le rispettive famiglie sulle nevi o per mare.🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Lutto a Mercatello: addio a Raffaele, socio fondatore dell'associazione Nuova Gioventù Balnea Lutto in Brianza, è morto Marcello Brivio: addio al fondatore dello storico salumificioRovagnate piange la scomparsa di Marcello Brivio, fondatore del noto salumificio locale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Addio a Vittorio Sanseverino: storico socio fondatore del Circolo CanottieriLutto a Napoli per la morte di Vittorio Sanseverino, socio fondatore di lunga militanza del Circolo Canottieri Napoli, autentico sportivo, appassionato velista, unanimamente apprezzato e ben voluto ... napolitoday.it Rapper “Divini” Sabato 31 gennaio 2026 l’ITTS “Divini” di San Severino Marche ha organizzato una tavola rotonda sul tema dell’orientamento tra sogni e lavoro invitando Leonardo Norscini e Vittorio Zenobi, già studenti diplomati del “Divini”. In un dialogo serr facebook