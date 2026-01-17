Tragedia in strada | ciclista si accascia al suolo e muore

Oggi a Melito si è verificato un tragico incidente stradale. Un ciclista, probabilmente colpito da un malore, si è improvvisamente accasciato al suolo mentre era in sella alla sua bici. Nonostante l'intervento dei soccorritori, l'uomo è deceduto sul posto. La vicenda sottolinea l'importanza di prestare attenzione alla propria salute durante l’attività fisica all’aperto.

Tragedia oggi a Melito dove un ciclista ha perso la vita in strada. L'uomo era in sella alla sua bici quando, probabilmente per un malore, si è accasciato al suolo perdendo i sensi. Sul posto, dopo l'allarme, è giunta una squadra del 118, maper lui non c'è stato nulla da fare.Sul posto sono.

