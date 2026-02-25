Tragedia al Montanara 80enne va all' autoscuola per rinnovare la patente | si accascia a terra e muore

L'episodio alle 11.30 di mercoledì 25 febbraio, sul posto i soccorritori del 118 e i carabinieri Tragedia nella tarda mattinata di mercoledì 25 febbraio nel quartiere Montanara a Parma. Un uomo di 80 anni, che si stava recando all'interno di un'autoscuola per sottoporsi alla visita medica - per chiedere il rinnovo della patente di guida - si è accasciato all'improvviso a terra ed è morto sul colpo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza e l'automedica ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Le cause della morte dell'anziano sono da attribuirsi, con tutta probabilità, a un malore. Sul posto il medico legale che ha constatato il decesso. Sono arrivati anche i carabinieri di Parma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

