Traffico Roma del 27-03-2026 ore 18 | 30

Il traffico sulla Roma intorno alle 18:30 del 27 marzo 2026 presenta rallentamenti sul Raccordo Anulare a causa di un incidente. Sono state riscontrate code di veicoli che si estendono lungo la carreggiata interessata. Non sono state fornite ancora informazioni ufficiali sulle eventuali conseguenze o sulle cause dell’incidente. La situazione sta rallentando il transito nella zona coinvolta.

Luceverde Roma trovati sul Raccordo Anulare a causa di un incidente si sono formate lunghe code sulla carreggiata interna dalla Roma Fiumicino al Aurelia in carreggiata esterna rallentamenti e code per traffico dalla Pontina alla diramazione Roma Sud ancora molto trafficata via del Foro Italico con code da Corso di Francia a viale della Moschea in direzione della Salaria code anche sulla tangenziale est da Largo Passamonti a via Salaria in direzione dello Stadio Olimpico per un incidente sul ponte Garibaldi code a partire da Piazza Sonnino e fino a via Arenula un altro incidente su Corso Sempione all'altezza di viale Tirreno sta provocando... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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