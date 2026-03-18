Traffico Roma del 18-03-2026 ore 18 | 30

Alle 18:30 del 18 marzo 2026, il traffico a Roma risultava molto intenso lungo l'intero percorso. La situazione coinvolgeva diverse strade principali della città, con veicoli che rallentavano notevolmente. La circolazione mostrava congestioni significative in più punti, creando lunghe code e rallentamenti diffusi. La situazione è stata segnalata dal servizio di monitoraggio del traffico locale.

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati traffico molto intenso in queste ore sono intero percorso del raccordo anulare in carreggiata interna ci sono incolonnamenti tra le uscite casse Flaminia proseguendo in carreggiata interna abbia coronamenti atterrati a partire dalla Bufalotta fino all'uscita alla rustica nella zona sud in carreggiata esterna code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana a complicare la situazione incidente avvenuto poco prima della Appia sempre in carreggiata esterna altre cose per traffico molto intenso tra le uscite Prenestina e Tiburtina in tangenziale code per traffico intenso tra Francia... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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