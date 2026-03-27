Traffico Roma del 27-03-2026 ore 07 | 30

Alle 7:30 del 27 marzo 2026, il traffico sulla carreggiata interna del raccordo a Roma risultava molto intenso. La circolazione era rallentata in diverse tratte, con alcune code che si estendevano lungo il percorso. Nessun incidente segnalato, ma le condizioni del traffico erano comunque caute a causa dell’afflusso di veicoli in orario di punta.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo concludi tra Casilina e doppia ed ancora seguire tra Ardeatina e Laurentina traffico tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra Tor Cervara l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico traffico incolonnato anche tra San Lorenzo viale Castrense in direzione San Giovanni trafficata la via Flaminia con code tra il raccordo è via dei due punti in direzione del centro città sulla via Salaria code per traffico per una riduzione di carreggiata tra l'aeroporto... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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