Zona industriale di Gello nel degrado | Molte promesse non mantenute

I lavoratori della zona industriale di Gello segnalano un crescente degrado nell’area e criticano le promesse non mantenute riguardo a interventi di miglioramento. Si rivolgono alle autorità chiedendo risposte chiare e azioni immediate per affrontare le condizioni di abbandono e incuria che si sono accumulate nel tempo. La richiesta riguarda principalmente interventi urgenti per ripristinare le condizioni di sicurezza e decoro dell’area.

PONTEDERA Chiedono interventi tempestivi, o quantomeno risposte precise e certe, i lavoratori della zona industriale di Gello riuniti nel Comitato Megafono Aziende, che da tempo si confronta con l’amministrazione comunale per provare a risolvere i numerosi problemi che attanagliano il quartiere pontederese di aziende. "Negli ultimi tre anni abbiamo cercato un dialogo costante con il Comune, incontrando più volte il sindaco e gli assessori – spiegano dal Comitato –. Il confronto è sempre stato collaborativo e da lì sono arrivate anche alcune promesse importanti. Il problema però, è che molte di quelle promesse, secondo il Comitato, non si sono ancora tradotte in interventi concreti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Zona industriale di Gello nel degrado: "Molte promesse non mantenute" Articoli correlati Leggi anche: Zona industriale in balia del degrado, auto trasformate in cassonetti e strade completamente devastate Sostegno a Forlimpopoli: promesse non mantenute, un’oraLa questione del sostegno scolastico a Forlimpopoli riemerge con forza, smentendo l’annuncio ufficiale di risoluzione del problema. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Zona industriale Temi più discussi: Zona industriale di Gello nel degrado: Molte promesse non mantenute; Zona industriale di Gello, Vogliamo tempi certi; Il Polpo Verde ripulisce la zona industriale; Comitato aziende chiama a raccolta: Puliamo l’area. Zona industriale di Gello nel degrado: Molte promesse non mantenutePONTEDERA Chiedono interventi tempestivi, o quantomeno risposte precise e certe, i lavoratori della zona industriale di Gello riuniti nel Comitato Megafono Aziende, che da tempo si confronta con l’amm ... lanazione.it Zona industriale, i temi caldi: vertice con gli imprenditori, le criticità in sette puntiPontedera, 20 aprile 2025 – Sette i punti principali che riassumono un po’ tutte le richieste dei lavoratori della zona industriale di Gello portati sul tavolo della polizia locale di Pontedera. Nei ... lanazione.it L’intervento nella zona industriale di Vignola, dodici persone fermate - facebook.com facebook