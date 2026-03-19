Zona industriale di Gello nel degrado | Molte promesse non mantenute

Da lanazione.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I lavoratori della zona industriale di Gello segnalano un crescente degrado nell’area e criticano le promesse non mantenute riguardo a interventi di miglioramento. Si rivolgono alle autorità chiedendo risposte chiare e azioni immediate per affrontare le condizioni di abbandono e incuria che si sono accumulate nel tempo. La richiesta riguarda principalmente interventi urgenti per ripristinare le condizioni di sicurezza e decoro dell’area.

PONTEDERA Chiedono interventi tempestivi, o quantomeno risposte precise e certe, i lavoratori della zona industriale di Gello riuniti nel Comitato Megafono Aziende, che da tempo si confronta con l’amministrazione comunale per provare a risolvere i numerosi problemi che attanagliano il quartiere pontederese di aziende. "Negli ultimi tre anni abbiamo cercato un dialogo costante con il Comune, incontrando più volte il sindaco e gli assessori – spiegano dal Comitato –. Il confronto è sempre stato collaborativo e da lì sono arrivate anche alcune promesse importanti. Il problema però, è che molte di quelle promesse, secondo il Comitato, non si sono ancora tradotte in interventi concreti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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